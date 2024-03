Prenez de la hauteur avec la FREMA et ses tracteurs agricoles hauts perchés Grenade-sur-l’Adour, mardi 30 avril 2024.

Venez visiter la FREMA, société qualifiée dans la conception et la fabrication d’enjambeurs multifonctions des tracteurs agricoles permettant d’enjamber les rangs de vignes ou de maïs et donc de se déplacer dans un champ sans endommager les cultures hautes. La qualité de ses machines, les services qu’elle propose ainsi que ses références clients font de cette PME, cogérée par Jean-Michel et Patrick Duclavé avec leurs 30 collaborateurs et une expérience de plus de 30 ans, une valeur sûre dans son domaine. La FREMA met en avant six métiers la soudure, la mécanique, la chaudronnerie, l’électricité, la peinture en carrosserie et l’hydraulique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 14:00:00

fin : 2024-04-30 16:00:00

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

