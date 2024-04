Un jour fille (Projection en avant-première) Cinéma l’Albret Vieux-Boucau-les-Bains, mardi 30 avril 2024.

UN JOUR FILLE de Jean-Claude Monod

Film d’ouverture du festival FOCALES

Festival itinérant du film LGBTQI+

[France 2024 1 h 33] AVANT-PREMIÈRE

XVIIIe siècle. Anne, grandie fille, doit changer

D’habit en raison de son attirance pour les femmes. Assigné homme, il se marie, et vit une grande histoire d’amour avec son épouse jusqu’à ce que son passé le rattrape… L’histoire vraie et bouleversante d’Anne Grandjean née intersexe, et de son procès retentissant,

qui interroge encore aujourd’hui toutes nos certitudes… 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 19:00:00

fin : 2024-04-30 21:00:00

Cinéma l’Albret 11 Mail André Rigal

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine noscouleurs40@gmail.com

