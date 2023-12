L’heure des assassins de la cie Renard Argenté Centre culturel et sportif de l’Arcanson Biscarrosse Catégories d’Évènement: Biscarrosse

Landes L’heure des assassins de la cie Renard Argenté Centre culturel et sportif de l’Arcanson Biscarrosse, 23 mars 2024, Biscarrosse. Biscarrosse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23 22:00:00 Dans le cadre du « Printemps du Théâtre 2024 » Londres 1909, le 31 décembre, soir du réveillon et d’inauguration du nouveau Théâtre Somerset. Pour l’occasion, la comédie à succès Peter Pan a été programmée. Tout le gratin de Londres est réuni. Alors que la cloche retentit pour annoncer le début du spectacle, quelqu’un est retrouvé mort sur le balcon…

Une nouvelle comédie policière riche en rebondissements, dont l’action se situe au début du XXème siècle, dans l’univers feutré d’un célèbre théâtre londonien. Après le succès du « cercle de Whitechapel » et des « Voyageurs du crime » Durée 1h30 / Dès 10 ans Tarif plein 20€ / réduit 15€

Pass Printemps du théâtre « 3 spectacles » : plein 50€ / réduit 30€.

Dans le cadre du « Printemps du Théâtre 2024 » Londres 1909, le 31 décembre, soir du réveillon et d’inauguration du nouveau Théâtre Somerset. Pour l’occasion, la comédie à succès Peter Pan a été programmée. Tout le gratin de Londres est réuni. Alors que la cloche retentit pour annoncer le début du spectacle, quelqu’un est retrouvé mort sur le balcon…

Une nouvelle comédie policière riche en rebondissements, dont l’action se situe au début du XXème siècle, dans l’univers feutré d’un célèbre théâtre londonien. Après le succès du « cercle de Whitechapel » et des « Voyageurs du crime » Durée 1h30 / Dès 10 ans Tarif plein 20€ / réduit 15€

Pass Printemps du théâtre « 3 spectacles » : plein 50€ / réduit 30€

Dans le cadre du « Printemps du Théâtre 2024 » Londres 1909, le 31 décembre, soir du réveillon et d’inauguration du nouveau Théâtre Somerset. Pour l’occasion, la comédie à succès Peter Pan a été programmée. Tout le gratin de Londres est réuni. Alors que la cloche retentit pour annoncer le début du spectacle, quelqu’un est retrouvé mort sur le balcon…

Une nouvelle comédie policière riche en rebondissements, dont l’action se situe au début du XXème siècle, dans l’univers feutré d’un célèbre théâtre londonien. Après le succès du « cercle de Whitechapel » et des « Voyageurs du crime » Durée 1h30 / Dès 10 ans Tarif plein 20€ / réduit 15€

Pass Printemps du théâtre « 3 spectacles » : plein 50€ / réduit 30€ EUR.

Centre culturel et sportif de l’Arcanson Rue du Marché

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Grands Lacs Détails Catégories d’Évènement: Biscarrosse, Landes Autres Code postal 40600 Lieu Centre culturel et sportif de l'Arcanson Adresse Centre culturel et sportif de l'Arcanson Rue du Marché Ville Biscarrosse Departement Landes Lieu Ville Centre culturel et sportif de l'Arcanson Biscarrosse Latitude 44.39278 Longitude -1.16774 latitude longitude 44.39278;-1.16774

Centre culturel et sportif de l'Arcanson Biscarrosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biscarrosse/