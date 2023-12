« Boys don’t cry » de le Cie Hervé Koubi Centre culturel et sportif de l’Arcanson Biscarrosse, 3 mars 2024, Biscarrosse.

Biscarrosse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 17:00:00

fin : 2024-03-03 18:30:00

D’après un texte de Chantal Thomas, autour d’une partie de foot improbable, terrain de jeu et de danse, « Boys don’t cry » sert de prétexte à une réflexion nostalgique, drôle et tendre sur le fait de danser quand on est un garçon, qui plus est quand on vient d’Afrique du Nord et du monde arabe.

Avec ses 7 danseurs à l’énergie contagieuse, aux sons du disco de Diana Ross, Hervé Koubi porte un regard tendre et nostalgique sur une enfance empreinte d’une société où la voie prédestinée n’est pas toujours celle désirée.

Revendiquer la liberté d’être soi !

Tout public / Durée 1h

*masterclass organisée en journée avec Guillaume Gabriel, collaborateur artistique de la compagnie.

D’après un texte de Chantal Thomas, autour d’une partie de foot improbable, terrain de jeu et de danse, « Boys don’t cry » sert de prétexte à une réflexion nostalgique, drôle et tendre sur le fait de danser quand on est un garçon, qui plus est quand on vient d’Afrique du Nord et du monde arabe.

Avec ses 7 danseurs à l’énergie contagieuse, aux sons du disco de Diana Ross, Hervé Koubi porte un regard tendre et nostalgique sur une enfance empreinte d’une société où la voie prédestinée n’est pas toujours celle désirée.

Revendiquer la liberté d’être soi !

Tout public / Durée 1h

*masterclass organisée en journée avec Guillaume Gabriel, collaborateur artistique de la compagnie

D’après un texte de Chantal Thomas, autour d’une partie de foot improbable, terrain de jeu et de danse, « Boys don’t cry » sert de prétexte à une réflexion nostalgique, drôle et tendre sur le fait de danser quand on est un garçon, qui plus est quand on vient d’Afrique du Nord et du monde arabe.

Avec ses 7 danseurs à l’énergie contagieuse, aux sons du disco de Diana Ross, Hervé Koubi porte un regard tendre et nostalgique sur une enfance empreinte d’une société où la voie prédestinée n’est pas toujours celle désirée.

Revendiquer la liberté d’être soi !

Tout public / Durée 1h

*masterclass organisée en journée avec Guillaume Gabriel, collaborateur artistique de la compagnie

EUR.

Centre culturel et sportif de l’Arcanson Rue du Marché

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Grands Lacs