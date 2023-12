BD-Concert « Narcisse » de la Cie Zenzika Centre culturel et sportif de l’Arcanson Biscarrosse Catégories d’Évènement: Biscarrosse

fin : 2024-02-16 19:30:00 BD-Concert organisé conjointement par l’Arcanson et la Médiathèque de Biscarrosse dans le cadre du Festival « BD-Lire 2024 » Narcisse Pelletier n’est ni Robinson Crusoé, ni un enfant sauvage. Il a semble-t-il, accepté son abandon sur les côtes inexplorées de l’extrême nord australien, comme un voyage sans retour, un aller simple, une nouvelle vie qui aura duré 17 ans chez « les sauvages », d’où il n’est jamais vraiment revenu. L’étonnante histoire vraie d’un mousse échoué et abandonné sur les côtes australiennes, de sa vie chez les indigènes et de son retour en Europe. La musique au service de la bande dessinée ! Durée 1h05

Dès 12 ans.

Centre culturel et sportif de l’Arcanson Rue du Marché

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

