Une vie sur mesure Centre culturel et sportif de l’Arcanson Biscarrosse, 13 janvier 2024, Biscarrosse.

Biscarrosse,Landes

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est simplement … différent.

A mi-chemin entre Forest Gump et Billy Elliot, ce gamin surdoué, beau de naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. Petit à petit, il lève le voile sur une histoire aussi drôle que bouleversante. Il vous prend par la main et vous conte l’histoire de sa vie à travers son amour pour son instrument. Une vie où rythmes et musiques se dégustent justement … avec démesure.

Une expérience scénique d’une puissance de partage et d’émotion exceptionnelle.

« Un concentré délicat d’humanité »

Nomination aux Molières 2016 du Meilleur seul en scène.

2024-01-13 fin : 2024-01-13 22:00:00. EUR.

Centre culturel et sportif de l’Arcanson Rue du Marché

Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine



Far from being stupid or retarded, Adrien Lepage is simply… different.

Halfway between Forest Gump and Billy Elliot, this gifted, naive kid lives a forbidden passion for the drums. Little by little, he unravels a story as funny as it is moving. He takes you by the hand and tells you the story of his life through his love for his instrument. A life where rhythms and music are justly savored… in excess.

A stage experience of exceptional power and emotion.

« A delicate concentrate of humanity »

Nominated at the Molières 2016 for Best One-Man Show

Lejos de ser estúpido o retrasado, Adrien Lepage es simplemente … diferente.

A medio camino entre Forest Gump y Billy Elliot, este chico superdotado e ingenuamente bello vive una pasión prohibida por la batería. Poco a poco, desvela una historia tan divertida como conmovedora. Te lleva de la mano y te cuenta la historia de su vida a través del amor a su instrumento. Una vida en la que los ritmos y la música se saborean… en exceso.

Una experiencia escénica de una fuerza y una emoción excepcionales.

« Un delicado concentrado de humanidad »

Nominado en los Molières 2016 al mejor espectáculo unipersonal

Adrien Lepage ist alles andere als dumm oder zurückgeblieben, sondern einfach … anders.

Auf halbem Weg zwischen Forest Gump und Billy Elliot lebt dieser hochbegabte, in seiner Naivität schöne Junge eine verbotene Leidenschaft für das Schlagzeug. Nach und nach lüftet er den Schleier einer ebenso lustigen wie erschütternden Geschichte. Er nimmt Sie an die Hand und erzählt Ihnen die Geschichte seines Lebens durch seine Liebe zu seinem Instrument. Ein Leben, in dem Rhythmen und Musik geradezu genossen werden … mit Übermaß.

Ein Bühnenerlebnis mit einer außergewöhnlichen Kraft des Teilens und der Emotionen.

« Ein delikates Konzentrat der Menschlichkeit »

Nominierung für den Molières 2016 als Bestes Einzeltheater

