Pour fêter les 10 de leur collaboration avec la Grange à Musique, les Celebration Days nous emmènent en Afrique du Nord, entre le Sahara et Le Caire. Kel Assouf Fruit de la rencontre entre des musiciens venus de Mauritanie, du Ghana, de France, du Mali et d'Algérie, Kel Assouf est un mélange dansant entre musiques traditionnelles africaines et sonorités blues. Le chant en langue tamasheq (le langage des Touaregs du Mali) évoque les luttes d'un peuple pour préserver son statut de nomade. Des rythmes de transe africains fondus dans l'énergie rock vintage qui apportent une nouvelle vibration dans la musique du désert. reservation.gam@mairie-creil.fr +33 3 44 72 21 40 https://www.gam-creil.fr/

