le jeudi 22 juillet à 10:00

Cette formation d’une durée de 400 heures dont 90% en téléprésentiel débute le 6 septembre 2021. A l’issue de cette formation, vous intégrerez une de nos entreprises partenaires sur Tours ou Orléans. Vous avez déjà une expérience dans l’infra ou dans le développement et vous souhaitez monter en compétences rapidement sur les approches DevOps ? Vous voulez augmenter votre profil avec des compétences clés qui vont devenir de vrais leviers de progression pour les entreprises dans les prochaines années ? Alors cette formation DevOps de 57 jours est juste parfaite pour vous !

Gratuit

Nous avons le plaisir à vous inviter au prochain webinaire de présentation de la formation de DevOps qui se déroulera jeudi 22 juillet 2021 de 10h à 11h30. En ligne Tours Tours Indre-et-Loire

