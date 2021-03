Die Die Die CÉDILLE TOUR – Étape 3 DIE Die Die Catégorie d’évènement: Die

Cédille vous propose de (re)découvrir les tiers-lieux diois !

On constate un véritable engouement pour les tiers-lieux car ils répondent à l’évolution des modes de travail et aux nouvelles attentes citoyennes et professionnelles.

A Die, il existe de nombreux espaces de travail partagé qui proposent un large éventail de services et des activités foisonnantes et inédites. 3 visites de lieux, présentations des activités et échanges avec les équipes de : Le 36 (Saillans), Latelier & l’Espace Barral Port du masque obligatoire Avec le soutien du département de la Drôme

gratuit

