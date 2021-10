Cazères Maison Garonne Cazères, Haute-Garonne QUELQUE PART AU MILIEU DE LA NUIT | Diptyque théâtre et film mis en scène par Valérie Véril Maison Garonne Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Haute-Garonne

QUELQUE PART AU MILIEU DE LA NUIT | Diptyque théâtre et film mis en scène par Valérie Véril Maison Garonne, 28 novembre 2021 15:00, Cazères. Dimanche 28 novembre, 15h00 Sur place entrée libre lasoidisante.tika@gmail.com, https://maisongaronne.fr, https://www.cc-coeurdegaronne.fr Diptyque théâtre et film sur le thème de la mémoire et des liens familiaux Un diptyque de Valérie Véril à partir d’un texte de Daniel Keene. Collaboration artistique : Erik Damiano et Valérie Leroux avec Jessica Laryennat, Hélène Sarrazin et Nicolas Poirier 1ère partie : le texte de Daniel Keene Une mère et sa fille. Ou encore, une fille et sa mère. Agnès perd la mémoire et ne peut plus vivre seule. Sylvie, sa fille, va désormais la prendre en charge. L’auteur rend compte de leur difficulté à garder le lien, par une palette d’émotions très étendue, avec beaucoup de sensibilité et de justesse ; avec humour aussi parfois. Le style d’écriture de Daniel Keene est simple, précis, extraordinairement efficace. 2ème partie : le film par Erik Damiano et Valérie Leroux Un objet filmique créé pour mettre en relief les témoignages de Colette, Sophie et Sylvie qui racontent avec originalité et singularité leurs souvenirs liés à la maladie de leurs mères. Un voyage poétique, non dénué d’humour, pour évoquer l’évolution des rapports mère-fille dans lequel résonne la première partie de la pièce. Organisé par la Communauté de Communes Coeur de Garonne, une conférence avec la présence d’un gérontologue suivra le spectacle. Pour connaitre les dates et les autres spectacles ==>facebook.com/lasoidisante Maison Garonne 2 rue du quai Notre Dame, 31220 Cazères-sur-Garonne 31220 Cazères Haute-Garonne dimanche 28 novembre – 15h00 à 18h30

