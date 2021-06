Coteaux-sur-Loire Coteaux-sur-Loire Coteaux sur Loire, Indre-et-Loire Caves ouvertes Coteaux-sur-Loire Coteaux-sur-Loire Catégories d’évènement: Coteaux sur Loire

Indre-et-Loire

Caves ouvertes Coteaux-sur-Loire, 28 août 2021-28 août 2021, Coteaux-sur-Loire. Caves ouvertes 2021-08-28 14:00:00 – 2021-08-29 18:00:00

Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire Coteaux-sur-Loire naufreres@gmail.com +33 7 68 80 08 58 https://naufreres.fr/ © Dominique Couineau

Détails Catégories d’évènement: Coteaux sur Loire, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Coteaux-sur-Loire Adresse Ville Coteaux-sur-Loire lieuville 47.28211#0.27527