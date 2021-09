Caveau des artistes : exposition – Pascal Mermet – Peinture Saint-Claude, 2 octobre 2021, Saint-Claude.

Caveau des artistes : exposition – Pascal Mermet – Peinture

Du 2 au 23 octobre , au caveau des artistes à Saint-Claude.

Les 5 salles voûtées du Caveau des artistes offrent une occasion régulière de découvrir des expositions d’artistes professionnels ou amateurs. Sa localisation en plein cœur de la ville de Saint-Claude et son entrée libre favorisent les visites au gré de vos disponibilités et envies. C’est un lieu ouvert et convivial dans lequel se côtoient et se succèdent peinture, sculpture, photographie, abstraction, figuration, matières et couleurs.

Géré par le Service Événementiel, vous pouvez nous faire part de vos éventuels projets d’exposition, remarques ou suggestions…

Au Caveau des artistes, accès par l’Office de Tourisme : 1, avenue de Belfort.

Entrée libre et gratuite.

MESURES COVID-19

Respect des gestes barrières au sein du Caveau des artistes.

contact.ot@hautjurasaintclaude.fr +33 3 84 45 34 24

