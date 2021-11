OVERSTRANGE MOOD CAVE LA MOUSTACHE, 27 novembre 2021 20:30, Jardres.

Depuis ses débuts en 2014, Overstrange Mood (OSM) explore les voies impénétrables du Métal, du Sludge, du Stoner et du Progressif. Si on y ajoute un zest de post rock, on commence à deviner à quoi ressemble le rock ouvert et puissant des poitevins, quatre garçons anciens métalleux purs et durs, qui se réunissent après plusieurs années d’expérience pour créer OSM. Le résultat est un mélange de mélodies acérées et de riffs enragés.

https://www.facebook.com/OverstrangeMood

https://www.instagram.com/overstrangemoodofficial/

https://overstrangemood.bandcamp.com/

samedi 27 novembre – 20h30 à 23h30

CAVE LA MOUSTACHE ZA La Carte, Jardres Jardres 86800 Vienne

