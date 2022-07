Caux’té Nuit : Grand Jeu Nocture (2) Gonfreville-Caillot Gonfreville-Caillot Catégories d’évènement: Gonfreville-Caillot

Seine-Maritime

Caux’té Nuit : Grand Jeu Nocture (2) Gonfreville-Caillot, 18 août 2022, Gonfreville-Caillot. Caux’té Nuit : Grand Jeu Nocture (2)

Gonfreville-Caillot Seine-Maritime

2022-08-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-18 22:30:00 22:30:00 Gonfreville-Caillot

Seine-Maritime Gonfreville-Caillot Gonfreville-Caillot garde la trace d’une motte castrale. Autour du donjon en bois, un petit village s’organisait derrière des fossés et des palissades. C’est que les alentours pouvaient paraître hostiles, entre les brigands et les bêtes sauvages. Un endroit tout indiqué pour parler de ces temps anciens avant d’entamer une parti géante de Loups garous de Thiercelieux® ! 2,5km / à partir de 7 ans

RDV à 20h30 à Gonfreville-Caillot (lieu exact donné à la réservation)

Gratuit sur réservation (à partir du 4 juillet)

Programme complet : https://www.campagne-de-caux.fr/cauxte-nuit/ Gonfreville-Caillot garde la trace d’une motte castrale. Autour du donjon en bois, un petit village s’organisait derrière des fossés et des palissades. C’est que les alentours pouvaient paraître hostiles, entre les brigands et les bêtes sauvages. Un… Gonfreville-Caillot garde la trace d’une motte castrale. Autour du donjon en bois, un petit village s’organisait derrière des fossés et des palissades. C’est que les alentours pouvaient paraître hostiles, entre les brigands et les bêtes sauvages. Un endroit tout indiqué pour parler de ces temps anciens avant d’entamer une parti géante de Loups garous de Thiercelieux® ! 2,5km / à partir de 7 ans

RDV à 20h30 à Gonfreville-Caillot (lieu exact donné à la réservation)

Gratuit sur réservation (à partir du 4 juillet)

Programme complet : https://www.campagne-de-caux.fr/cauxte-nuit/ Gonfreville-Caillot

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Gonfreville-Caillot, Seine-Maritime Autres Lieu Gonfreville-Caillot Adresse Gonfreville-Caillot Seine-Maritime Ville Gonfreville-Caillot lieuville Gonfreville-Caillot Departement Seine-Maritime

Caux’té Nuit : Grand Jeu Nocture (2) Gonfreville-Caillot 2022-08-18 was last modified: by Caux’té Nuit : Grand Jeu Nocture (2) Gonfreville-Caillot Gonfreville-Caillot 18 août 2022 Gonfreville-Caillot Seine-Maritime

Gonfreville-Caillot Seine-Maritime