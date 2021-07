Castera en fête Saint-Germain-d’Esteuil, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Saint-Germain-d'Esteuil.

Castera en fête 2021-07-24 10:00:00 – 2021-07-24 23:00:00

Saint-Germain-d’Esteuil Gironde

Des visites guidées de la tour et des chais, des balades en calèche et en jeep dans le vignoble ainsi que divers ateliers tels que les ateliers vin et chocolat et cocktail rosé seront proposés. Une dégustation verticale et un pique-nique dans le parc seront également possibles.

Escape-game et chasse aux trésors….

Food-trucks et Castéra Wine-bar

Cette journée s’achèvera avec un concert du groupe ELIASSE dès 20h sur réservation .

Des visites guidées de la tour et des chais, des balades en calèche et en jeep dans le vignoble ainsi que divers ateliers tels que les ateliers vin et chocolat et cocktail rosé seront proposés. Une dégustation verticale et un pique-nique dans le parc seront également possibles.

Escape-game et chasse aux trésors….

Food-trucks et Castéra Wine-bar

Cette journée s’achèvera avec un concert du groupe ELIASSE dès 20h sur réservation .

+33 5 56 73 20 60

Des visites guidées de la tour et des chais, des balades en calèche et en jeep dans le vignoble ainsi que divers ateliers tels que les ateliers vin et chocolat et cocktail rosé seront proposés. Une dégustation verticale et un pique-nique dans le parc seront également possibles.

Escape-game et chasse aux trésors….

Food-trucks et Castéra Wine-bar

Cette journée s’achèvera avec un concert du groupe ELIASSE dès 20h sur réservation .

Château Castera

dernière mise à jour : 2021-07-07 par