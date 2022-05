Expo Photos Galerie Paul Sibra Castelnaudary Catégories d’évènement: Aude

Castelnaudary

Expo Photos Galerie Paul Sibra, 30 janvier 2021 14:00, Castelnaudary. Samedi 30 janvier 2021, 14h00 Sur place Entrée libre jlouismarin@gmail.com Expo photos Expo photo Galerie Paul Sibra à Castelnaudary, jardins de la Mairie.

photographes locauxde l’association A Vue d Oeil exposent sur le theme de JOUR NUIT ENTRE CHIEN ET LOUP.

photographe invite Tanguy Chausson

de 14 à 18 h et du samedi 30 janvier au dimanche 14 février 2021

entrée gratuite Galerie Paul Sibra Jardins de la Mairie Castelnaudary 11400 Castelnaudary Aude samedi 30 janvier 2021 – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Aude, Castelnaudary Autres Lieu Galerie Paul Sibra Adresse Jardins de la Mairie Castelnaudary Ville Castelnaudary lieuville Galerie Paul Sibra Castelnaudary Departement Aude

Galerie Paul Sibra Castelnaudary Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnaudary/

Expo Photos Galerie Paul Sibra 2021-01-30 was last modified: by Expo Photos Galerie Paul Sibra Galerie Paul Sibra 30 janvier 2021 14:00 Castelnaudary Galerie Paul Sibra Castelnaudary

Castelnaudary Aude