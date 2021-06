Carnoux-en-Provence CHÂTEAU FONTBLANCHE,DOMAINE BODIN Bouches-du-Rhône, Carnoux-en-Provence Cassis Jazz Festival – Basilic Swing CHÂTEAU FONTBLANCHE,DOMAINE BODIN Carnoux-en-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

CHÂTEAU FONTBLANCHE, DOMAINE BODIN, le vendredi 27 août à 19:30

Le quintet s’inspire des musiques traditionnelles d’Europe de l’est et du jazz américain pour distiller une énergie musicale emprunte d’émotions et sauvagement festive ! Concert en extérieur au sein du domaine viticole Cassis Bodin 19h30 : ouverture des portes Food-truck sur place (restauration et boissons payantes) 21h00 : Concert

22€

Route de Carnoux 13260 Cassis Carnoux-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-08-27T19:30:00 2021-08-27T23:00:00

