CASSE-NOISETTE Opéra de Massy, 3 décembre 2021-3 décembre 2021, Massy.

Opéra de Massy, le vendredi 3 décembre à 20:00

C’est le soir de Noël à Nurembourg. Clara et Franz reçoivent un curieux jouet en guise de cadeau : un casse-noisette que leur parrain, l’énigmatique et inquiétant Drosselmeier leur a confectionné. Le jouet se révèle vite magique. Clara, irrésistiblement attirée, se trouve au milieu d’un immense champ de bataille mettant en face les armées des souris et celle des jouets commandée par le Casse-Noisette. De retour à la vie réelle, Clara se heurte à l’incrédulité de ses parents. Quant à l’horloger Drosselmeier, il semble en savoir beaucoup plus long qu’il ne veut bien le dire.Assurant un lien constant entre musique et récit, Anaïs Vaugelade dessine en temps réel les scènes projetées sur grand écran. Natalie Dessay se fait conteuse et donne vie à des personnages truculents pour le plaisir des petits et des grands.

Tarifs: de 12€ à 21€

Laissez-vous emporter par la magie de ce conte féerique narré par Natalie Dessay.

