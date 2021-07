Carte blanche au collectif Diamètre Le Houloc, 17 septembre 2021, Aubervilliers.

Carte blanche au collectif Diamètre

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Le Houloc

L’atelier d’artiste Le Houloc ouvre ses portes et invite en ses murs le collectif de commissaires Diamètre à s’emparer du lieu et du travail respectif de ses 18 artistes. Fondé en 2014 à Paris sous la forme d’une association loi 1901, le collectif Diamètre réunit des commissaires d’exposition indépendants dans une démarche curatoriale fondée sur l’expérimentation, la transversalité et le partage. Diamètre tente de jouer avec le format classique de l’exposition, en privilégiant la notion de cycles, et en ménageant au sein de ses projets des moments de réflexion sur le lieu où ils s’inscrivent, et des restitutions vivantes. Vernissage le 17 septembre de 16h à 21h (sur invitation – inscription sur [le.houloc@gmail.com](mailto:le.houloc@gmail.com)) Du 18 au 23 septembre ouverture de 11h à 18h sur RDV

Entrée libre sur inscription obligatoire

Le Houloc 3 rue du Tournant 93300 Aubervilliers Aubervilliers Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T16:00:00 2021-09-17T21:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00