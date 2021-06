Caen Caen Caen, Calvados Carrousel shuriken Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Carrousel shuriken Caen, 6 août 2021-6 août 2021, Caen. Carrousel shuriken 2021-08-06 11:00:00 11:00:00 – 2021-08-06 18:00:00 18:00:00 Parc de la Fossette Boulevard Maréchal Juin

Caen Calvados Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie La Boîte à clous propose une animation ludique aussi bien pour les enfants que pour leurs parents.

L’idée d’étouffer votre enfant dans son bol de céréales vous a peut-être déjà effleuré l’esprit ? Tout bon parent qui se respecte peut avoir ses moments de faiblesse. Pour y remédier, la Boite à Clous vous propose un exutoire, une expérience sans précédent : une bataille sans merci entre parents et enfants travestis en samouraïs pour se battre contre leurs ennemis jurés : les ninjas !

Un moment d’orgie, pendant lequel vos jeunes apprentis ninjas pourront chevaucher des créatures fantastiques au milieu d’un déluge de projectiles. Pour les plus sportifs, il y aura aussi la possibilité de pédaler. Car tout le monde sait que les meilleurs carrousels sont à traction humaine.À partir de 3 ansRestauration sur place Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie La Boîte à clous propose une animation ludique aussi bien pour les enfants que pour leurs parents. L’idée d’étouffer votre… https://caen.fr/eclatsderue Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie La Boîte à clous propose une animation ludique aussi bien pour les enfants que pour leurs parents. L’idée d’étouffer votre… Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie La Boîte à clous propose une animation ludique aussi bien pour les enfants que pour leurs parents.

L’idée d’étouffer votre enfant dans son bol de céréales vous a peut-être déjà effleuré l’esprit ? Tout bon parent qui se respecte peut avoir ses moments de faiblesse. Pour y remédier, la Boite à Clous vous propose un exutoire, une expérience sans précédent : une bataille sans merci entre parents et enfants travestis en samouraïs pour se battre contre leurs ennemis jurés : les ninjas !

Un moment d’orgie, pendant lequel vos jeunes apprentis ninjas pourront chevaucher des créatures fantastiques au milieu d’un déluge de projectiles. Pour les plus sportifs, il y aura aussi la possibilité de pédaler. Car tout le monde sait que les meilleurs carrousels sont à traction humaine.À partir de 3 ansRestauration sur place

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Caen Adresse Parc de la Fossette Boulevard Maréchal Juin Ville Caen lieuville 49.20639#-0.38229