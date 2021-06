CARRÉMENT THÉÂTRE : Le S.L.I.P – Service de Loisirs Interactifs de Proximité Carré Public, 27 août 2021-27 août 2021, Albi.

Carré Public, le vendredi 27 août à 21:00

« Carrément théâtre », c’est 3 rendez-vous avec des compagnies et artistes locaux. Avec pour objectif d’ouvrir la culture au plus grand nombre et sensibiliser les jeunes au théâtre. Créateur de solution contre la routine, « S.L.I.P » est un spectacle d’improvisation réalisé par 3 comédiens professionnels et un musicien : Guillemette de la Vernhe, Sophie Antelme, Guillaume Cuq et Olivier Violette. Cette compagnie offre un spectacle de qualité et haut en couleur. Le public propose des thèmes tirés au sort, accompagnés de contraintes de lieu, d’expression… Sur des thèmes aussi farfelus que politiquement incorrects, les 4 complices se donnent corps et âmes dans un feu d’artifice d’humour et d’art oratoire. Cette formation dynamique et expérimentée s’adapte à tout public et à tous types de lieux. La durée du spectacle est elle aussi malléable. ​ L’improvisation est un exercice complexe qui nécessite une équipe soudée, adroite et en parfaite cohérence : – L’agent S apporte tout à la fois convivialité et folie furieuse – L’agent L quant à lui rebondit sans cesse et fait preuve d’une répartie fougueuse – L’agent l se lance à corps perdu dans la mêlée et regorge d’inspiration – L’agent P crée les ambiances sonores et apporte ce petit plus qui fait la différence. Spectacle gratuit à découvrir dans la cour du « Carré Public ».

Par « La clique Cie »

Carré Public 6 rue Jules Rolland, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T21:00:00 2021-08-27T23:00:00