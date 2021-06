Montmagny Montmagny Montmagny Carrefour mondial de l’accordéon Montmagny Montmagny Catégorie d’évènement: Montmagny

La 31e édition du **Carrefour mondial de l’accordéon** de Montmagny vous invite à découvrir plus de 80 musiciens d’exception venus de 12 pays. Ces cinq jours de musique proposent une expérience intense, rythmée par plus de 30 concerts en salle et en plein air, des spectacles interactifs pour les enfants, de la danse et des expositions. La diversité des sons et des courants musicaux sauront vous séduire ! Site web : [[https://www.accordeonmontmagny.com/](https://www.accordeonmontmagny.com/)](https://www.accordeonmontmagny.com/) Cinq journées intensives de festivités Montmagny 301, boulevard Taché Est Montmagny Québec, G5V 1C5 Montmagny

