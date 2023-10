ALABAMA SONG Carré Belle Feuille Boulogne-Billancourt, 19 décembre 2023, Boulogne-Billancourt.

ALABAMA SONG Mardi 19 décembre, 20h00 Carré Belle Feuille

Alabama Song c’est Zelda Fitzgerald.

Sa vie, ses pensées, ses désirs, ses choix, ses fulgurances, ses obsessions, ses danses, sa folie, son écriture, ses amours…

Zelda. Femme et muse de Francis Scott Fitzegerald. Mais Zelda avant tout écrivaine inclassable et géniale. Enfant terrible des années folles, « première garçonne américaine », artiste oubliée derrière la stature d’un mari vedette, écrasée par une société patriarcale, internée pour schizophrénie puis morte brûlée vive en hôpital psychiatrique. Zelda redécouverte sur le tard, icône féministe depuis les années 70.

Le romancier Gilles Leroy (prix Goncourt pour ce livre) s’est glissé dans sa peau, au plus près de ses joies et de ses peines. Pour peindre avec une sensibilité rare le destin de celle qui, cannibalisée par son mari écrivain, dut lutter corps et âme pour exister…

Dans une scénographie vertigineuse entre piste de cirque, parquet de danse, cercle infernal, dans une musique jazz haletante où un rythme effréné ne donne aucun répit à l’histoire, dans une interprétation toute en sueur où le corps de Zelda est malmené par la danse, les déchirements amoureux, les crises, les électrochocs, voici Alabama Song…

2023-12-19T20:00:00+01:00 – 2023-12-19T21:30:00+01:00

