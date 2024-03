Les goûts réunis | Concert de Musique Ancienne Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Boulogne-Billancourt, vendredi 3 mai 2024.

Les goûts réunis | Concert de Musique Ancienne Œuvres de François Couperin, Giovanni Gorelli, Johann Joachim Quantz… Vendredi 3 mai, 19h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d’Art Lyrique Entrée gratuite sur réservation

Début : 2024-05-03T19:00:00+02:00 – 2024-05-03T21:00:00+02:00

Au XVIIIe siècle, différents styles musicaux coexistent en Europe : un style français élégant et fortement influencé par la danse, le goût italien, exubérant et surprenant, la polyphonie et le contrepoint de tradition germanique etc… Néanmoins, cette diversité n’était pas toujours éprouvée comme une richesse mais elle faisait souvent l’objet d’une lutte féroce entre les partisans et les opposants de certains styles et musiciens !

Dans ce contexte, des compositeurs tels que G. P. Telemann et F. Couperin cherchèrent leur inspiration au-delà des frontières de leurs propres pays. De leurs partitions émanent une beauté presque éblouissante témoignant d’une forte vocation de fraternité européenne.

Élèves des classes du département de musique ancienne

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Salle d'Art Lyrique 22 rue de la Belle-Feuille, Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 31 83 44

