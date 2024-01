VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE – MOZART – VOUS TROUVEZ CA CLASSIQUE SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt, samedi 27 avril 2024.

Vous trouvez ça classique ? Titre : Mozart, Les Noces de FigaroSous-titre : Mathieu Herzog et Appassionato Date : Samedi 27/04/2024Distribution :AppassionatoMathieu Herzog, directionEdwin Fardini, baryton – Le comteSergio Villegas, baryton – FigaroAdèle Lorenzi-Favart, soprano – La ComtesseProgramme : Mozart, Les Noces de Figaro, extraits en version de concertLe chef Mathieu Herzog, avec son orchestre Appassionato, vous font découvrir les émotions du classique avec des concerts pédagogiques à l’Auditorium de La Seine Musicale et vous livrent les clés pour comprendre l’intention des compositeurs et saisir les secrets des grandes œuvres classiques.C’est une pièce sulfureuse de Beaumarchais que Mozart choisit de mettre en musique en 1785 : La Folle Journée ou le Mariage de Figaro. Mettant en scène la revanche des domestiques sur leurs maîtres tout-puissants, elle a causé l’emprisonnement de son auteur. Mais Mozart a besoin d’un sujet qui décoiffe ! Dès l’ouverture, on est happé par un tourbillon de péripéties, où la malice et l’effervescence ne masquent pas la gravité du propos : guerre des sexes et lutte des classes. Déguisements, quiproquos… Mozart se joue des conventions dans une joyeuse profusion musicale et un ravissement de voix entremêlées que Mathieu Herzog et son orchestre Appassionato décortiquent pour vous.Concert pédagogiqueDurée : 1h15

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 19:00

Réservez votre billet ici

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92