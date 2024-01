FLETCHER LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt, 29 avril 2024, Boulogne Billancourt.

Les concerts de Fletcher prévus à Paris les 28 octobre 2023 à l’Elysee Montmartre et 30 octobre 2023 au Trianon n’auront malheureusement pas lieu. Cependant, nous invitons tous les fans à conserver leurs billets : les billets achetés pour ces 2 concerts d’octobre seront valables pour celui du 29 avril 2024 à La Seine Musicale, et donneront accès à la fosse debout (uniquement).Les détenteurs de billets pourront donc assister au concert du 29 avril à La Seine Musicale, ou bien se faire rembourser dans leur point de vente.L’artiste a déclaré :« Bonjour mes anges, Je suis tellement excité de partager avec vous les nouvelles dates de ma prochaine tournée. Merci du fond du cœur pour votre patience et votre amour, cela m’a aidé à guérir d’une manière que je ne peux pas encore exprimer. Mais pour l’instant, tout ce que je peux vous dire c’est à quel point je suis impatiente de voir vos visages et chanter avec vous. A l’année prochaine, mes amours.Always,Fletcher »

Tarif : 43.30 – 62.00 euros.

Début : 2024-04-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92