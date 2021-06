Lillers Collégiale de Saint Omer Lillers Lillers, Pas-de-Calais Carnets de Voyages avec Hémiolia Collégiale de Saint Omer Lillers Lillers Catégories d’évènement: Lillers

Pas-de-Calais

Carnets de Voyages avec Hémiolia Collégiale de Saint Omer Lillers, 28 juin 2021-28 juin 2021, Lillers. Carnets de Voyages avec Hémiolia

Collégiale de Saint Omer Lillers, le lundi 28 juin à 20:30

L’ensemble Hémiolia propose de nous faire prendre part à ces voyages entre la France et l’Italie et nous faire découvrir ces moments de rencontres entre compositeurs Italiens et Français.

entrée libre – sur réservations

A l’époque Baroque, l’italiophilie est à son apogée dans l’art et la musique. Nombreux sont les artistes influencés par ces virtuoses de la musique ! Collégiale de Saint Omer Lillers place Roger Salengro Lillers Lillers Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-28T20:30:00 2021-06-28T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lillers, Pas-de-Calais Autres Lieu Collégiale de Saint Omer Lillers Adresse place Roger Salengro Lillers Ville Lillers lieuville Collégiale de Saint Omer Lillers Lillers