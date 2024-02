Carna’Vélo : Atelier customisation et décoration de vélos – Samedi 2 mars Médiathèque – Centre Culturel Lespinasse, samedi 2 mars 2024.

Carna’Vélo : Atelier customisation et décoration de vélos – Samedi 2 mars Dans le cadre du Carnaval de Lespinasse Samedi 2 mars, 10h00 Médiathèque – Centre Culturel Renseignements

Début : 2024-03-02T10:00:00+01:00 – 2024-03-02T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-02T10:00:00+01:00 – 2024-03-02T12:00:00+01:00

Avec l’Association Pour les Enfants de Lespinasse (APEL)

Gratuit

Médiathèque – Centre Culturel Allée Pierre-Paul Riquet, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie
Téléphone : 06 46 56 52 57
Email : apel31150@gmail.com
Lien : https://bit.ly/37Cypvy

fête animations