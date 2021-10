Bordeaux Casino Barrière Bordeaux Bordeaux, Gironde Carla Bruni Casino Barrière Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Casino Barrière Bordeaux, le vendredi 11 février 2022 à 20:30

Sept ans après Little French Songs, Carla Bruni est de retour avec un nouvel album de chansons originales, réalisé par le dynamique et sensible Albin de la Simone. Ce disque qu’elle a intégralement écrit lui ressemble. Son tour de chant est, d’ores et déjà, le plus craquant de la saison !

A partir de 37 euros

Elle a ce petit “quelque chose” dans la voix qui la rend irrésistible… Casino Barrière Bordeaux Rue du Cardinal Richaud Bordeaux Le Lac Gironde

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:30:00

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:30:00

