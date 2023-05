FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE – WISEM, 14 juillet 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Les BEATLES se sont séparés en 1970. Pourquoi reprendre un tel répertoire de nos jours ? Poser cette question, c’est un peu comme demander à un musicien classique s’il est encore utile de jouer Mozart ou Beethoven. Pour les musiciens du groupe WISEM, THE BEATLES resteront toujours une des références absolues en matière de création musicale. Ils leur rendent hommage au travers de ce projet, et font un tour d’horizon des morceaux incontournables mais aussi moins connus de ce groupe légendaire, au travers d’arrangements actuels qui sauront vous faire danser !.

2023-07-14 à 23:00:00 ; fin : 2023-07-14 . .

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



The BEATLES split up in 1970. Why cover such a repertoire nowadays? Asking this question is a bit like asking a classical musician if it’s still worth playing Mozart or Beethoven. For the musicians of WISEM, THE BEATLES will always remain one of the absolute references in musical creation. With this project, they pay tribute to them, and take a tour of the legendary band?s classic and lesser-known songs, in contemporary arrangements sure to get you up and dancing!

Los BEATLES se separaron en 1970. ¿Por qué tocar semejante repertorio hoy en día? Hacer esta pregunta es un poco como preguntar a un músico clásico si sigue teniendo sentido tocar Mozart o Beethoven. Para los músicos de WISEM, THE BEATLES seguirán siendo siempre una de las referencias absolutas de la creación musical. Con este proyecto les rinden homenaje y hacen un recorrido por las canciones clásicas y menos conocidas de la legendaria banda, en arreglos contemporáneos que seguro que te harán bailar

Die BEATLES haben sich 1970 aufgelöst. Warum sollte man heutzutage ein solches Repertoire wieder aufnehmen? Diese Frage zu stellen ist in etwa so, als würde man einen klassischen Musiker fragen, ob es noch sinnvoll ist, Mozart oder Beethoven zu spielen. Für die Musiker der Gruppe WISEM werden THE BEATLES immer eine der absoluten Referenzen im Bereich des musikalischen Schaffens bleiben. Mit diesem Projekt zollen sie ihnen Tribut, indem sie eine Tour d’Horizon durch die unumgänglichen, aber auch weniger bekannten Stücke dieser legendären Band machen, mit aktuellen Arrangements, die Sie zum Tanzen bringen werden!

Mise à jour le 2023-05-26 par A.D.T. de l’Aude / OMT Carcassonne