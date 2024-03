EXPOSITION « ART & NATURE » L’Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan Gruissan, lundi 13 mai 2024.

EXPOSITION « ART & NATURE » Du 13 mai au 21 juin 2024 – Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan 13 mai – 21 juin L’Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-13T09:00:00+02:00 – 2024-05-13T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-21T14:00:00+02:00 – 2024-06-21T18:00:00+02:00

À travers l’univers de 5 artistes contemporains, cette exposition explore les liens qui unissent l’art et la nature. Face aux enjeux climatiques de plus en plus préoccupants, les artistes célèbrent la nature sous toutes ses facettes.

Artiste photographe, Fanette Bruel réalise des tirages en utilisant les procédés photographiques du XIXe siècle. Elle s’efforce à travers ses images de représenter la beauté simple du monde végétal aujourd’hui menacé.

Carole Dureau explore la représentation de la végétation et des fruits, dans ses peintures où le réalisme se mélange au graphisme de tissus riches en motifs.

Gravement accidenté en 2010, l’artiste Manu FRIGERIO s’est reconstruit grâce à la création. Dans un esprit terre-mer, l’artiste

associe dans ses dessins le thon, poisson roi par excellence et le palmier symbole des vacances.

Jean-Marc Sirven, de son nom d’artiste JANO, est passionné par la mer. Il s’inspire de films cultes de sa génération comme « L’aventure c’est l’aventure » ou encore « les dents de la mer ».

Maurice et Christiane Barro, deux artistes inséparables dans la vie comme dans la création, exposent les sculptures qu’ils créent en duo à partir de matières naturelles.

Vernissage le vendredi 10 mai 2024 à 18h30 – Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan

L’Espace d’Art Contemporain – Poulet de Gruissan 20 avenue de la Douane Gruissan 11430 Aude Occitanie [{« link »: « https://fanettebruel.com/ »}, {« link »: « https://mauricebarro1.wixsite.com/barro-creation/about »}]

Gruissan Culture

Ville de Gruissan