RELAIS DE LA FLAMME DE PARIS 2024 Carcassonne, jeudi 16 mai 2024.

Carcassonne accueille le passage historique de la flamme olympique, en tant que Ville étape. Un événement majeur et un outil de promotion unique pour mettre en lumière la ville et son territoire sur le plan national et international. La Ville de Carcassonne, le Département de l’Aude et le Centre des Monuments Nationaux, en lien avec le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO), travaillent à l’organisation d’une grande fête populaire, le jeudi 16 mai 2024 pour célébrer l’arrivée de la flamme à Carcassonne.

Une manifestation gratuite et ouverte à tous qui permettra au dernier relayeur de la flamme d’allumer le chaudron au pied de la Cité médiévale.

Une fête que la Ville a souhaité étendre du 16 mars au 16 mai 2024, en impliquant toutes les associations sportives, autour de plusieurs actions et animations gratuites ouvertes au public, tous les samedis ainsi que tous les jours durant les vacances scolaires. Des festivités qui se dérouleront principalement sur deux sites le square André Chénier et la Cité des sports. La Ville de Carcassonne est donc pleinement mobilisée pour faire vivre ces jeux et fédérer tous les carcassonnais autour des valeurs de l’olympisme !

Trois Carcassonnais porteront la Flamme Olympique

Confirmés par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, trois relayeurs carcassonnais porteront la Flamme Olympique le 16 mai 2024 (un 4ème est en cours de validation), à l’occasion de la grande fête organisée à Carcassonne pour l’arrivée de la flamme. Des visages bien connus dans le monde du sport carcassonnais, pour avoir été notamment à l’affiche, pour certains d’entre eux, de la campagne de communication Fiers de nos sportifs lancée par la Ville en juin 2023.

ESTELLE GASPARD Licenciée au Carcassonne Olympique Jujitsu, elle décroche son premier titre mondial à 17 ans, en même temps que son Bac S au lycée Paul Sabatier de Carcassonne. S’en suit un palmarès impressionnant. Sportive de haut niveau inscrite sur la liste ministérielle depuis 6 ans, elle a obtenu un diplôme d’enseignement d’arts martiaux, qui lui permet aujourd’hui d’enseigner à la Cité des sports de Carcassonne.

SON PALMARÈS 3 fois championne du monde jujitsu en 52kg en 2023, 2021 et 2019 ; 1 fois vice-championne du monde en 2022 ; 1 fois championne d’Europe en mai 2022

LINA HAMRIA Karatéka âgée de 14 ans, elle évolue au Karaté Carcassonne omnisports Viguier.

SON PALMARÈS Championne de France 2022 et Vice-championne de France 2023, catégorie Minimes ; Elle a remporté des titres lors de compétitions internationales comme l’Open de Suisse et l’Open du Luxembourg.

DAMIEN CRAMBES Joueur de Boccia depuis 2021, licencié au club TousExAéquo de Carcassonne.

SON PALMARÈS Médaille d’argent lors des championnats de France handisport de Boccia 2023 à Orléans ; Médaille d’or au Championnat départemental de Boccia des PO ; 2ème place au Championnat régional d’Occitanie 2023 ; Médaille d’argent lors de sa 1ère compétition régionale en 2022 à Carcassonne ; Il est classé en catégorie BC1 depuis deux ans, 6° au classement national.

