JEUDIS DE L’AUDITORIUM : UN TUBA QUI CHANTE – STÉPHANE LABEYRIE Rue des études Carcassonne, 16 mai 2024, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Au cours de la célèbre émission Le Grand Échiquier de Jacques Chancel, Michel Plasson le présenta comme le Pablo Casals du tuba. Stéphane Labeyrie a un parcours musical exceptionnel. Natif du Gers, il étudie le tuba à Toulouse avec Marc Ursule. À peine titulaire de son premier prix, il finit ses études au Conservatoire Supérieur de Musique de Lyon dans la classe de Mel Culbertson, autre prodige du tuba. Malgré son jeune âge, et grâce à sa musicalité étonnante, il est invité au Congrès International de Tuba à Chicago. Premier Prix de plusieurs Concours Internationaux en Allemagne, Australie et Italie, son ascension professionnelle l’amène de Toulouse à l’Orchestre de Paris, où il entre comme tuba solo en 1998, à l’âge de 22 ans.

« Véloce, lyrique, virtuose » sont les qualités qu’il trouve à son instrument, dont la tessiture est la plus étendue et la sonorité la plus grave de la famille des cuivres. Dans le programme musical que nous présente Stéphane, le tuba prend la place du chant en interprétant des mélodies ou des lieder. Les œuvres originalement accompagnées par un piano, le sont, ce soir, par un quintette à cordes, version spécialement écrite pour l’enregistrement d’un opus.

Durée : 1h30

Avec : Stéphane LABEYRIE, tuba

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 – 1791)

Abendempfindung an Laura Kv 523

Franz SCHUBERT (1797 – 1828)

Erlkönig

Robert SCHUMANN (1810 – 1856)

Widmung Op.25

Johannes BRAHMS (1833 – 1897)

O Tod, extrait des quatre chants sérieux Op. 121

Richard WAGNER (1813 – 1883)

Träume, extrait des Wesendonck lieder

Richard STRAUSS (1864 – 1949)

Allerseelen

Gabriel FAURÉ (1845 – 1924)

En prière

Jean-Pierre CALVET (1925 – 1989)

Ciel étoilé.

Rue des études

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



During Jacques Chancel’s famous TV program Le Grand Échiquier, Michel Plasson introduced him as the Pablo Casals of the tuba. Stéphane Labeyrie has had an exceptional musical career. Born in the Gers, he studied tuba in Toulouse with Marc Ursule. Having just won his first prize, he went on to study at the Conservatoire Supérieur de Musique de Lyon in the class of Mel Culbertson, another tuba prodigy. Despite his young age, and thanks to his astonishing musicality, he was invited to the International Tuba Congress in Chicago. First prize winner of several international competitions in Germany, Australia and Italy, his professional ascent took him from Toulouse to the Orchestre de Paris, where he joined as principal tuba in 1998, at the age of 22.

« Velocity, lyricism and virtuosity » are the qualities he finds in his instrument, which has the widest range and deepest sound in the brass family. In Stéphane?s musical program, the tuba takes the place of singing, interpreting melodies and Lieder. The works originally accompanied by a piano are, this evening, accompanied by a string quintet, a version specially written for the recording of an opus.

Duration: 1h30

With : Stéphane LABEYRIE, tuba

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 – 1791)

Abendempfindung an Laura Kv 523

Franz SCHUBERT (1797 – 1828)

Erlkönig

Robert SCHUMANN (1810 – 1856)

Widmung Op.25

Johannes BRAHMS (1833 – 1897)

O Tod, excerpt from Four Serious Songs Op. 121

Richard WAGNER (1813 – 1883)

Träume, excerpt from the Wesendonck lieder

Richard STRAUSS (1864 – 1949)

Allerseelen

Gabriel FAURÉ (1845 – 1924)

In prayer

Jean-Pierre CALVET (1925 – 1989)

Starry sky

Durante el famoso programa de Jacques Chancel Le Grand Échiquier, Michel Plasson lo describió como el Pablo Casals de la tuba. Stéphane Labeyrie ha desarrollado una carrera musical excepcional. Nacido en Gers, estudió tuba en Toulouse con Marc Ursule. Apenas había ganado su primer premio antes de completar sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Lyon en la clase de Mel Culbertson, otro prodigio de la tuba. A pesar de su corta edad, y gracias a su asombrosa musicalidad, fue invitado al Congreso Internacional de Tuba de Chicago. Tras ganar el primer premio en varios concursos internacionales en Alemania, Australia e Italia, su carrera profesional le llevó de Toulouse a la Orquesta de París, donde se convirtió en tuba principal en 1998, a la edad de 22 años.

« Rápido, lírico y virtuoso » son las cualidades que encuentra en su instrumento, que posee el registro más amplio y el sonido más profundo de la familia de los metales. En el programa musical de Stéphane, la tuba ocupa el lugar del cantante, interpretando melodías y Lieder. Las obras originalmente acompañadas por un piano son, esta noche, acompañadas por un quinteto de cuerda, una versión especialmente escrita para la grabación de un opus.

Duración: 1h30

Con : Stéphane LABEYRIE, tuba

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 – 1791)

Abendempfindung an Laura Kv 523

Franz SCHUBERT (1797 – 1828)

Erlkönig

Robert SCHUMANN (1810 – 1856)

Widmung Op.25

Johannes BRAHMS (1833 – 1897)

O Tod, extracto de las cuatro canciones serias Op. 121

Richard WAGNER (1813 – 1883)

Träume, extracto de los lieder de Wesendonck

Richard STRAUSS (1864 – 1949)

Allerseelen

Gabriel FAURÉ (1845 – 1924)

En oración

Jean-Pierre CALVET (1925 – 1989)

Cielo estrellado

In der berühmten Sendung Le Grand Échiquier von Jacques Chancel stellte ihn Michel Plasson als den Pablo Casals der Tuba vor. Stéphane Labeyrie hat eine außergewöhnliche musikalische Laufbahn hinter sich. Er wurde im Gers geboren und studierte Tuba in Toulouse bei Marc Ursule. Kaum hatte er seinen ersten Preis gewonnen, beendete er sein Studium am Conservatoire Supérieur de Musique de Lyon in der Klasse von Mel Culbertson, einem weiteren Wunderkind auf der Tuba. Trotz seines jungen Alters und dank seiner erstaunlichen Musikalität wurde er zum Internationalen Tuba-Kongress in Chicago eingeladen. Nach dem Gewinn mehrerer internationaler Wettbewerbe in Deutschland, Australien und Italien führte ihn sein beruflicher Aufstieg von Toulouse zum Orchestre de Paris, wo er 1998 im Alter von 22 Jahren als Solo-Tubist eintrat.

« Schnell, lyrisch und virtuos » sind die Eigenschaften, die er an seinem Instrument findet, das den größten Tonumfang und den tiefsten Klang in der Familie der Blechblasinstrumente hat. In dem musikalischen Programm, das Stéphane uns vorstellt, nimmt die Tuba den Platz des Gesangs ein, indem sie Melodien oder Lieder interpretiert. Die Werke, die ursprünglich von einem Klavier begleitet wurden, werden heute von einem Streichquintett gespielt, einer Version, die speziell für die Aufnahme eines Opus geschrieben wurde.

Dauer: 1,5 Stunden

Mit : Stéphane LABEYRIE, Tuba

Wolfgang Amadeus MOZART (1756 – 1791)

Abendempfindung an Laura Kv 523

Franz SCHUBERT (1797 – 1828)

Erlkönig

Robert SCHUMANN (1810 – 1856)

Widmung Op.25

Johannes BRAHMS (1833 – 1897)

O Tod, aus den vier ernsten Gesängen Op. 121

Richard WAGNER (1813 – 1883)

Träume, aus den Wesendonck-Liedern

Richard STRAUSS (1864 – 1949)

Allerseelen

Gabriel FAURÉ (1845 – 1924)

Im Gebet

Jean-Pierre CALVET (1925 – 1989)

Sternenhimmel

