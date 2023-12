DÉCROCHEZ-MOI-ÇA Coursan, 14 mai 2024, Coursan.

Coursan Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 20:30:00

fin : 2024-05-18

la compagnie Bêtes de foire nous invite sous son chapiteau, une arène intime, avec un décor suspendu et une piste ronde. Dans cet univers singulier se tutoient maladresses et prouesses, petits riens et extraordinaire, apparences et faux-semblants.

Il y a des corps flottant et swinguant, seuls et magnifiques. Il y a des chapeaux manipulés par un homme lui même manipulé. Il y a des empilements de manteaux, des déshabillages de vestes, des amoncellement de cabans, des vols de redingotes, de l’effeuillage de corsages, du déploiement de blousons, du dégoulinage de soie. Il y a des violons, des guitares, des claviers, des percussions, des objets insolites, des heureux accidents, des êtres fanfares et des corps d’orchestres.

Après le succès de Bêtes de foire – petit théâtre de gestes, joué pendant plus de dix ans, Laurent Cabrol et Elsa de Witte proposent une nouvelle création visant toujours un cirque intemporel et onirique, qui charrie les âmes jusqu’aux tréfonds de l’humanité..

la compagnie Bêtes de foire nous invite sous son chapiteau, une arène intime, avec un décor suspendu et une piste ronde. Dans cet univers singulier se tutoient maladresses et prouesses, petits riens et extraordinaire, apparences et faux-semblants.

Il y a des corps flottant et swinguant, seuls et magnifiques. Il y a des chapeaux manipulés par un homme lui même manipulé. Il y a des empilements de manteaux, des déshabillages de vestes, des amoncellement de cabans, des vols de redingotes, de l’effeuillage de corsages, du déploiement de blousons, du dégoulinage de soie. Il y a des violons, des guitares, des claviers, des percussions, des objets insolites, des heureux accidents, des êtres fanfares et des corps d’orchestres.

Après le succès de Bêtes de foire – petit théâtre de gestes, joué pendant plus de dix ans, Laurent Cabrol et Elsa de Witte proposent une nouvelle création visant toujours un cirque intemporel et onirique, qui charrie les âmes jusqu’aux tréfonds de l’humanité.

EUR.

Coursan 11110 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11