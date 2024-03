CAPTAIN SPARKS & ROYAL COMPANY Espace Aragon Oissel, jeudi 28 mars 2024.

CAPTAIN SPARKS & ROYAL COMPANY Après avoir enflammé la scène de l’Armada cet été et la scène du Zénith cet automne, le groupe rouennais viendra enivrer l’Espace Aragon au printemps ! Jeudi 28 mars, 20h30 Espace Aragon Tarif Plein 9.40 €, Tarif Réduit 6.40 €, Tarif Labo 4.70 € et Tarif Famille 10.40 € (1 adulte et 1 enfant)

Dans l’océan de la chanson française, « quelque part entre Brassens et NTM », naviguent le Captain Sparks et sa Royal Company ! Avec son second EP, ils poursuivent leurs incursions hip-hop cuivrées et festives à travers leurs chansons enflammées et engagées.

Chansons originales chantées en français sur une bande -son alliant musiques urbaines et latines, Sparks raconte la vie avec punch, colère, nostalgie, tendresse et espoir. Sur des instrusmentales teintées de hip-hop et largement matinées de notes latines, manouches ou électro, il mène sa troupe avec une énergie débordante et à la fin : on en redemande !

Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie

