Capsules ARCHINoMADE «Quelle architecture suis-je ?» et «Architecture textile» Basilique Saint-Vincent, 19 septembre 2021, Metz.

le dimanche 19 septembre à 11:00

### Les ateliers proposés permettent d’expérimenter le patrimoine par le biais de thématiques liées au vaste domaine de l’architecture Ces ateliers sont l’occasion de sensibiliser le public au patrimoine de la région messine, qu’il soit bâti ou paysager, avec pour objectif de développer chez les citoyens l’envie de prendre soin du territoire.

Gratuit. Entrée libre.

Basilique Saint-Vincent Place Saint-Vincent, 57000 Metz

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

