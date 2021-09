“Cape ou pas cap’?” par Aurélie LOISEAU Sommevoire (52220), 20 octobre 2021, Marcoussis.

Sommevoire (52220), le mercredi 20 octobre à 10:00

_Petite, elle se cachait sous les couvertures avec sa lampe torche pour lire en cachette. Plongée dans ses contes, le monde n’existait plus autour d’elle._ _Plus grande, elle suit des cours d’histoires de l’art en section « Textile et impressions » ou elle crée des collections de motifs et illustrations. En fin d’année, un membre du jury lui dit : « Mlle vous nous racontez des histoires et je vous rappelle que vous êtes en textile. » Ah ?!! Cette phrase l’interroge et la conduit à la « Maison des Contes et des Histoires ». Aujourd’hui, le chant, le clown, la danse nourrissent son répertoire corporel et vocal. Son univers est pétillant, dynamique et poétique ; peuplé d’ogresses dansantes, de héros tout-petits mais costauds, de souvenirs romancés, de récits de vie brodés, de robes merveilleuses, de métamorphoses inquiétantes, de forêts sombres et profondes pas classiques …_ “Cape ou pas cap’?” ——————- C’est mercredi ! Et hop, Olympe file chez Mémé Jacotte ! Avec Mémé Jacotte, pas de tisane à la bergamote mais des petits pains en laine, des clafoutis aux petits pois ou des charlottes aux fraises à carreaux. Une super-mémé digne des super-hé-rose, mais avec lunettes, robe à fleurs et plis de peau en kilos. Mémé Jacotte recoud, racommode, répare doudous et vêtements usés des personnages de contes de fées. Un jour, Mémé se retrouve embarquée dans une aventure risquée, avec le Gang des Mémés… Olympe est la seule à pouvoir la sauver. Cape ou pas cap’ ? Un conte où les objets de couture s’animent et où les héros-ses ordinaires sont extraordinaires. Et toi, connais-tu tes super pouvoirs ? Connais-tu vraiment ta mémé ?

Gratuit / Réservation auprès de la Médiathèque de Sommevoire

Spectacle Jeune Public

Sommevoire (52220) Médiathèque



