Périgueux Périgueux Dordogne, Périgueux Cap Tennis organise Stages jeunes vacances de Toussaint Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Cap Tennis organise Stages jeunes vacances de Toussaint Périgueux, 25 octobre 2021, Périgueux. Cap Tennis organise Stages jeunes vacances de Toussaint 2021-10-25 – 2021-11-03

Périgueux Dordogne 80 80 EUR Du 25 octobre au 3 novembre Stages jeunes vacances de Toussaint Lundi 25 octobre de 9h30 à 12h

Mardi 26 octobre de 9h30 à 12h

Mercredi 27 octobre de 9h30 à 12 h et de 13h30 à 16h (prévoir le repas de midi) Lundi 1 novembre de 9h30 à 12h

Mardi 2 novembre de 9h30 à 12h

Mercredi 3 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h (prévoir le repas de midi) Initiation au Padel inclus. Tarif : 80€ par semaine pour les enfants membres du club

100€ pour les non-membres du club ou licenciés dans un autre club. Encadrés par Pascal Vierge et Eric Darque Inscription : 05 53 53 35 92, cap.tennis@wanadoo.fr, Pascal Vierge : 06 81 22 05 12 Du 25 octobre au 3 novembre Stages jeunes vacances de Toussaint Lundi 25 octobre de 9h30 à 12h

Mardi 26 octobre de 9h30 à 12h

Mercredi 27 octobre de 9h30 à 12 h et de 13h30 à 16h (prévoir le repas de midi) Lundi 1 novembre de 9h30 à 12h

Mardi 2 novembre de 9h30 à 12h

Mercredi 3 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h (prévoir le repas de midi) Initiation au Padel inclus. Tarif : 80€ par semaine pour les enfants membres du club

100€ pour les non-membres du club ou licenciés dans un autre club. Encadrés par Pascal Vierge et Eric Darque Inscription : 05 53 53 35 92, cap.tennis@wanadoo.fr, Pascal Vierge : 06 81 22 05 12 Du 25 octobre au 3 novembre Stages jeunes vacances de Toussaint Lundi 25 octobre de 9h30 à 12h

Mardi 26 octobre de 9h30 à 12h

Mercredi 27 octobre de 9h30 à 12 h et de 13h30 à 16h (prévoir le repas de midi) Lundi 1 novembre de 9h30 à 12h

Mardi 2 novembre de 9h30 à 12h

Mercredi 3 novembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h (prévoir le repas de midi) Initiation au Padel inclus. Tarif : 80€ par semaine pour les enfants membres du club

100€ pour les non-membres du club ou licenciés dans un autre club. Encadrés par Pascal Vierge et Eric Darque Inscription : 05 53 53 35 92, cap.tennis@wanadoo.fr, Pascal Vierge : 06 81 22 05 12 cap tennis dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Périgueux Adresse Ville Périgueux lieuville 45.18973#0.70051