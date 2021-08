Cap Hostens Hostens, 4 septembre 2021, Hostens.

Cap Hostens 2021-09-04 09:30:00 – 2021-09-05 18:00:00

Hostens Gironde Hostens

CAP HOSTENS : ce sont des raids multisports adaptés au niveau de chacun (enfants à partir de 8 ans, famille, sportifs plus aguerris …) enchaînant une dizaine d’épreuves (course à obstacles, orientation, run and bike, VTT, canoë, jungle cross, tir et épreuves surprises comme chaque année).

Le tout dans une ambiance conviviale et dans un cadre d’exception : le domaine départemental d’Hostens avec ses lacs et ses plages.

La manifestation propose 2 raids multisports adultes, découverte et sportif, par équipe de 3 (hommes, mixtes, femmes) le samedi et 2 raids enfants, 8-11 ans et 11-14 ans, par équipes de 2 (garçons, mixtes, filles) le dimanche.

Enfant à partir de 8 ans

Organisé par le Département de la Gironde et Sport Athlétique Gazinet Cestas

Réservation et Pass sanitaire Obligatoire

© Département de la Gironde – Aurélien Marquot – mai 2019

dernière mise à jour : 2021-08-21 par