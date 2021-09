Candide 1.6 – Gabriel UM / Collectif 1.5 – Saison T.U. T.U. Théâtre Universitaire, 18 novembre 2021, Nantes.

2021-11-18 Représentations les 18 et 19 novembre 2021 à 20h

Horaire : 20:00 21:15

6 € à 16 € Sur réservation :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Danse. Et si être candide, c’était être vraiment libre ? Pour retrouver liberté, amour et bienveillance, le chorégraphe Gabriel UM écrit des lettres sur le monde qui l’entoure à son “moi” enfant, son Candide. Là est le point de départ de sa toute première création, entre inspirations urbaines et expérimentations chorégraphiques. “Candide 1.6” nous replonge dans la candeur, dans cet optimisme un peu béat qui nous ferait retrouver l’insouciance et la spontanéité naturelle de notre enfance avec une liberté instinctive. Au sein d’un groupe bien organisé, sept interprètes : danseur.se.s, musicien et poète nouent un dialogue avec leur enfant intérieur et tentent de reconquérir leur liberté. Chorégraphie : Gabriel UmAvec Andrège Bidiamambu, Elsa Morineaux, Floriane Leblanc, Kevin Ferré, Sandra Sadhardheen Durée : 1h15 Public : à partir de 11 ans

T.U. Théâtre Universitaire Nantes 44300

