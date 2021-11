EARL NEST CANARD ELECTRIK, 27 novembre 2021 22:00, Dinan.

CANARD ELECTRIK.

Samedi 27 novembre, 22h00

EARL NEST

Charles Genestoux alias Earl Nest s’attache à créer une musique électronique détournée de ses codes, inspirée par des artistes tels que Rone, Trentemoller, Clark ou encore The Clash. Au croisement de la house, de l’electronica, et de la Drum n’ Bass et cristallisation de tellement d’autres choses encore, la musique d’Earl Nest ne s’embarrasse ni de standards ni de règles, à l’image de son créateur qui se refuse aux catégorisations et se donne pour seule ambition de partager un petit bout de son univers et de sa sensibilité avec le reste du monde. Accompagné en live de sa guitare basse et de ses machines, Earl Nest donne vie à ses morceaux dans des performances aventureuses, prometteuses et organiques.

https://www.facebook.com/earl.nest

https://www.instagram.com/earl_nest/

samedi 27 novembre – 22h00 à 23h30

CANARD ELECTRIK 22 rue de la Chaux, 22100 Dinan Dinan 22100 Côtes d’Armor

