Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe CAMPUS EN FETE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

CAMPUS EN FETE Le Mans, 23 septembre 2021, Le Mans. CAMPUS EN FETE 2021-09-23 15:00:00 – 2021-09-23 23:00:00

Le Mans Sarthe Cette journée conviviale qui marque le début de l’année universitaire, permet aux étudiants aux personnels de l’université de se réunir sur un temps festif. Animations ludiques, sportives, culturelles et soirée concerts. Cette journée conviviale qui marque le début de l’année universitaire, permet aux étudiants aux personnels de l’université de se réunir sur un temps festif. dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse Ville Le Mans lieuville 48.01815#0.1615