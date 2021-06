Montaner Chateau de Montaner Montaner, Pyrénées-Atlantiques Campement viking Chateau de Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

Pyrénées-Atlantiques

Campement viking Chateau de Montaner, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Montaner. Campement viking

du samedi 24 juillet au dimanche 25 juillet à Chateau de Montaner

La troupe Nordvegir reconstitue la vie de camp et l’artisanat viking. Elle vous fera découvrir la pratique de la forge chez les Scandinaves. En prime, équipement des visiteurs et démonstrations de combats ! Cette semaine nos artisans partagent leur savoir-faire autour d’ateliers de démonstration et d’initiation. Plongez dans l’univers médiéval… Chateau de Montaner chateau de montaner, 64 460 montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T12:30:00;2021-07-24T13:30:00 2021-07-24T18:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T12:30:00;2021-07-25T13:30:00 2021-07-25T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montaner, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Chateau de Montaner Adresse chateau de montaner, 64 460 montaner Ville Montaner lieuville Chateau de Montaner Montaner