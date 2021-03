Campement médiéval au Château de Ranrouët Château de Ranrouët, 8 août 2021-8 août 2021, Herbignac.

Campement médiéval au Château de Ranrouët

Château de Ranrouët, le dimanche 8 août à 09:00

Une journée au cœur du Moyen-âge avec de nouveaux spectacles comme celui avec ours et loups ainsi que de nouvelles animations pour adultes et enfants.

Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T09:00:00 2021-08-08T19:00:00