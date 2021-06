Barcelonnette barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence, Barcelonnette Camp Montagne barcelonnette Barcelonnette Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Barcelonnette

Camp Montagne barcelonnette, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Barcelonnette. Camp Montagne

du lundi 19 juillet au dimanche 25 juillet à barcelonnette

Les frères de Saint-Jean de Saint Quentin sur Indrois vous propose un camp de marche en montagne pour les étudiants de 21-26 ans, du 19 au 25 juillet. 7 jours dans les Alpes, afin de se donner à fond et de se rebooster dans sa vie avec le Seigneur !

110€

Sortie fraternelle en montagne pour étudiants 21-26 ans barcelonnette Place Saint-Pierre, 04400 Barcelonnette Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T00:00:00 2021-07-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Barcelonnette Étiquettes évènement : Autres Lieu barcelonnette Adresse Place Saint-Pierre, 04400 Barcelonnette Ville Barcelonnette lieuville barcelonnette Barcelonnette