Cernay Médiathèques de Thann-Cernay Cernay, Haut-Rhin Camille Tisserand aux médiathèques de Thann-Cernay Médiathèques de Thann-Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin

Camille Tisserand aux médiathèques de Thann-Cernay Médiathèques de Thann-Cernay, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Cernay. Camille Tisserand aux médiathèques de Thann-Cernay

du lundi 26 juillet au samedi 31 juillet à Médiathèques de Thann-Cernay

Camille Tisserand sera présente aux médiathèques de Thann-Cernay du 26 au 31 juillet. **Planning des activités :** Le Centre socio-culturel a choisi de proposer cet été des animations de rue qui ne contraint pas les familles à payer une adhésion pour participer aux activités. •Les 26 et 27 au Centre socio-culturel Agora : fresque en papier canson grand format sur le thème de la mer, tout public •Les 28 et 29 au Centre Socio Culturel du Pays de Thann : fresque murale sur le thème des animaux de la forêt * 28 matin : atelier des 3-4 ans * 28 après-midi : atelier des 5-8 ans * 29 matin : atelier des 9-12 ans * 29 après-midi : atelier Famille •Le 30 à la Médiathèque de Thann : atelier « noir sur blanc », ados/adultes •Le 31 à la Médiathèque de Cernay : atelier « bleu sur blanc », dès 7 ans 11h-13h : Séance de dédicace en partenariat avec la librairie _Le Liseron_ Site internet de Camille Tisserand : [[http://www.camilletisserand.com/](http://www.camilletisserand.com/)](http://www.camilletisserand.com/) Instagram : [[https://www.instagram.com/camille.tisserand.illustration/?hl=fr](https://www.instagram.com/camille.tisserand.illustration/?hl=fr)](https://www.instagram.com/camille.tisserand.illustration/?hl=fr)

Entrée gratuite – Sur inscription au 03.89.40.75.26

Atelier en lien avec le dispositif Ete culturel #2 Médiathèques de Thann-Cernay 15 rue James Barbier 68700 Cernay Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T09:30:00 2021-07-26T12:00:00;2021-07-26T14:00:00 2021-07-26T17:30:00;2021-07-27T09:30:00 2021-07-27T12:00:00;2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T17:30:00;2021-07-28T09:30:00 2021-07-28T12:00:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T17:30:00;2021-07-29T09:30:00 2021-07-29T12:00:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T17:30:00;2021-07-30T18:30:00 2021-07-30T20:00:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T11:00:00;2021-07-31T11:00:00 2021-07-31T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cernay, Haut-Rhin Autres Lieu Médiathèques de Thann-Cernay Adresse 15 rue James Barbier 68700 Ville Cernay lieuville Médiathèques de Thann-Cernay Cernay