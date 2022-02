Camille Chamoux – Le Temps de Vivre Biarritz, 28 mars 2023, Biarritz.

Camille Chamoux – Le Temps de Vivre Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

2023-03-28 20:30:00 – 2023-03-28 Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Report du 11 février 2022.

Après « Né sous Giscard » et « L’Esprit de contradiction », Camille Chamoux revient avec un spectacle furieusement drôle sur notre rapport au temps mené tambour battant !

Dans une mise en scène délicate et inventive de Vincent Dedienne, la comédienne nous touche autant qu’elle nous fait rire. Son humour, dénué de toute méchanceté et terriblement efficace, comme son autodérision, font mouche.

Si Epicure, Proust et Léo Ferré n’ont pas suffi à vous convaincre de trouver le plaisir du moment présent, si votre vie ressemble à un décompte Waze et votre pire angoisse est qu’il soit déjà trop tard, venez vous essayer à une tentative de dédramatisation.

70 minutes pour défier le temps, et peut-être, comme dirait ce bon vieux Marcel, brièvement « cesser de se sentir médiocre, contingent, mortel. »

Un seul en scène hilarant qui agit comme un baume en ces temps troubles.

+33 5 59 22 44 66

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

