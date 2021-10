Annonay Circa Capulus Annonay, Ardèche Café réso – Initiactive – 19/11 de 8h à 9h Circa Capulus Annonay Catégories d’évènement: Annonay

### Pour plus de réseau et de proximité, Initiactive organise un **CaféRéso** en Nord Ardèche !! Favoriser l’esprit de réseau parmi les entrepreneurs et les acteurs de l’entrepreneuriat local, voici l’objectif du caféréso ! Venez vous rencontrer entre entrepreneurs, professionnels de l’entreprise, et partenaires, lors d’un petit déjeuner convivial le **19/11 de 8h à 9h** au Coffee Shop **Circa Capulus**. **Au programme :** – A partir 7h45 : accueil – 8h00 : échanges autour d’un petit déjeuner ! (actualités, présentation des dirigeants et professionnels présents) Pour toute question, contactez Séverine GAUDILLAT au 07 71 26 99 70.

Sur inscription

Le petit déjeuner pour réseauter ! Circa Capulus 2 Passage SAINT FRANCOIS 07100 ANNONAY Annonay Ardèche

