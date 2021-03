Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Café-rencontre Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Café-rencontre, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Le Chambon-sur-Lignon. Café-rencontre 2021-07-28 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-28 17:00:00 17:00:00 Salle Bastianou Route du Mazet

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autres Lieu Le Chambon-sur-Lignon Adresse Salle Bastianou Route du Mazet Ville Le Chambon-sur-Lignon