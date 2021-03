Alixan Le Moulin Digital Alixan, Drôme Café Outils #57 – Comment contribuer à Wikipédia ? Le Moulin Digital Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Café Outils #57 – Comment contribuer à Wikipédia ? Le Moulin Digital, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Alixan. Café Outils #57 – Comment contribuer à Wikipédia ?

Le Moulin Digital, le vendredi 3 septembre à 09:00

Incontournable dans le paysage de l’information, l’encyclopédie collaborative fête cette année ces 20 ans.

Source d’information reconnue, Wikipedia est l’oeuvre des ses contributeurs, alors pourquoi pas vous ? Au programme

Nous vous proposons de découvrir comment améliorer les pages des villes et mesurer l’impact sur l’attractivité des territoires. ——–

⭐ Ce Café Outils se tiendra en ligne !

Lien vers le live Youtube :

[[https://youtu.be/AoGURdxIgDY](https://youtu.be/AoGURdxIgDY)](https://youtu.be/AoGURdxIgDY) Devenir contributeur à l’encyclopédie en ligne, débuter en améliorant la page de votre ville. Le Moulin Digital 8, avenue de la gare 26300 ALIXAN Alixan Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T09:00:00 2021-09-03T10:00:00

